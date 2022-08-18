Турция и Украина подписали меморандум о восстановлении разрушенной украинской инфраструктуры. Об этом сообщает сайт президента.

Сообщается, что документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турецкой Республики Мехмет Муш.

В качестве первого проекта рассматривается восстановление разрушенного в феврале моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень со столицей.

"В ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты", – говорится в сообщении.

Как писала "Страна", план восстановления Украины рассчитан на 10 лет и требует общего финансирования в размере ориентировочно 750 млрд долларов. Так, например, только на восстановление Мариуполя понадобится 10 лет и 14 млрд долларов.

канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что восстановление Украины обойдется дороже плана Маршалла после Второй мировой. В октябре немецкое правительство планирует совместно с Еврокомиссией провести в Берлине масштабную конференцию по восстановлению Украины.

Несмотря на это, у Зеленского заявили, что для переселенцев за полгода построят десятки тысяч новых квартир.

Тем временем война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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