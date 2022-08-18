Президент Владимир Зеленский уже прибыл во Львов, где сегодня состоятся его переговоры с президентом Турции, и посетил раненных украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

По прибытии во Львов глава государства заслушал доклад местного руководства по организации эвакуации граждан из зон боевых действий.

Затем отправился в одну из больниц города, где вручил раненным военным награды и поблагодарил за службу.

Главе государства рассказали, что с начала войны только в этой больнице была оказана помощь более 9 тыс. военнослужащих.

Затем Зеленкий отправился на Лычаковское кладбище, где принял участие в церемонии памяти погибших военных.

Напомним, что сегодня Зеленский во Львове встречается с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

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