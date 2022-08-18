Первый после 24 февраля визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Украину еще до его начала породил многочисленные слухи о том, что турецкий президент везет некий план прекращения войны, который он хочет предложить Владимиру Зеленскому. Диапазон слухов по этому плану колеблется от соглашения о временном прекращении огня до компромиссного мирного договора между Украиной и Россией.

Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны":

"Параметры соглашения также обсуждаются разные – от "корейского варианта" (фиксация нынешней линии фронта) до отступления российских войск на линию 23 февраля в обмен на какие-то встречные решения со стороны Украины (широкая автономия для юго-востока, нейтральный статус, демилитаризация приграничных территорий и прочее), а также в обмен на снятие санкций Западом.

Пока нет никаких доказательств достоверности этих слухов. По одной из версий, главная задача Эрдогана сейчас это вообще не Украина, а отвлечение (и переключение) внимания от готовящейся турецкой "военной спецоперации" против поддерживаемых американцами курдских сил в Сирии. А также минимизация сопротивления ей на уровне международных организаций (в первую очередь - ООН).

Хотя, вполне вероятно, что Эрдоган предложит Зеленскому возобновить переговоры с Москвой о прекращении войны (турецкий президент о необходимости этого говорит постоянно и публично). И точно такое же предложение сделает и Путину.

Однако, куда менее вероятно, что обе стороны именно сейчас это предложение примут. В данный момент и Украина, и Россия находятся в фазе попыток реализации своих публично заявленных целей. У Москвы, напомним, это выход на границы Донецкой области, а также принуждение Украины к нейтральному статусу, а также к "демилитаризации и денацификации" (плюс есть еще публично не артикулируемые, но обсуждаемые в СМИ цели в виде захвата всего черноморского побережья Украины до Приднестровья и Одессы).

У Украины – это освобождение территории, захваченной после 23 февраля (официально декларируется как "задача минимум").

Ближайшие месяцы покажут – насколько каждая из сторон в принципе может эти цели достичь хотя бы частично (в украинском случае это, например, возвращение правого берега Днепра в Херсонской области, в российском – выход на границы Донецкой области). И если как минимум одна из сторон убедится, что это невозможно в обозримой перспективе, а дальнейшее продолжение войны создает слишком большие риски, тогда и возникнет вероятность такой опции как "переговоры". Хотя даже в этом случае вероятность не 100% - есть еще опция "война на истощение".

Но, по крайней мере, тогда будет о чем говорить. И нынешние наработки (если они есть) могут запустить в работу".

Ранее Управление коммуникаций президента Турции прямо сообщило, что Эрдоган на встрече с Зеленским и генсеком ООН Гутерришем хочет обсудить дипломатическое урегулирование конфликта в Украине.

А турецкие СМИ сообщали, что Эрдоган сегодня во Львове предложит Зеленскому организовать его встречу с Путиным и выступит с инициативой перемирия в Украине.