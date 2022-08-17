Украина за время войны с Россией не потеряла ни одну ракетную систему залпового огня HIMARS, заявил министр обороны Алексей Резников.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

"Абсолютно ответственно могу сказать, ни одного HIMARS не потеряно. Поэтому когда вы читаете в российских СМИ или медиа, или соцсетях, что солдат Иванов с "Калашниковым" ворвался и увидел грузовик, в котором он уничтожил автоматом Калашникова одновременно 12 HIMARS, можете просто посмеяться, покрутить у виска и сказать – ну такая у них система пропаганды. Это чушь", - сказал Резников.

Напомним, вчера министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что системы HIMARS "перемалываются в боях".

Несмотря на заявления РФ, в США больше не планируют поставки HIMARS в Украину, считая, что у украинских военных уже достаточно этих западных реактивных систем залпового огня. При этом все цели ударов HIMARS согласовываются с американцами, о чем сообщала украинская разведка.

В Пентагоне также опровергали заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об уничтожении шести установок HIMARS в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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