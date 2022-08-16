Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Украине РФ воюет с "объединенными силами Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России".

Об этом он заявил на Московской конференции по безопасности.

По его словам, западное оружие, в частности, Himars и дальнобойные гаубицы - "перемалываются в боях" и "существенного влияния на ситуацию" не оказывают. Украина, напомним, опровергает уничтожение "Хаймарсов".

Шойгу говорит, что трофейные образцы западного оружия "внимательно изучаются" для "совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений".

По геополитическим раскладам министр обороны РФ заявил, что усиление военной группировки НАТО на восточном фланге "завершает деградацию механизмов доверия и контроля над вооружениями, сложившихся в Европе в период Холодной войны".

Он считает, что вторжение РФ в Украину не стало поводом для вступления Швеции и Финляндии в НАТО: "Практическое сближение этих стран с альянсом продолжается уже много лет".

Шойгу обвинил запад в попытке вернуть в Африке "порядок, характерный для колониального периода" через "военное давление на правительства суверенных стран, поддержку сепаратистских и террористических движений".

Также он заявил, что создание Тихоокеанского блока AUKUS вынуждает государства региона наращивать ядерную компоненту.

Касательно возможности применения РФ оружия массового поражения Шойгу заявил, что "все эти вбросы являются ложью", а химическое оружие было уничтожено в РФ в 2017 году в рамках выполнения международных обязательств, поэтому заявления о намерении применить такое оружие в Украине "являются абсурдными".

По его словам, с военной точки зрения "нет необходимости применять ядерное оружие в Украине для достижения поставленных целей".

Ранее на Московской конференции по безопасности выступил и Владимир Путин и в очередной раз обвинил западные страны и США затянуть войну в Украине.