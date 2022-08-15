Воздушное пространство России нарушил британский самолет-разведчик Boeing RC-135. В ответ российская сторона подняла истребитель МиГ-31бм.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что дежурные силы ПВО заметили над акваторией Баренцева моря самолет, движущийся в сторону российской границы. Он пересек границу в районе мыса Святой Нос (расположен на восточном побережье Кольского полуострова, разделяет Баренцево и Белое море).

Затем самолет-разведчик покинул территорию страны.

"Действиями экипажа самолета МиГ-31бм самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации", — пояснили в Минобороны.

В ведомстве расценили появление британского самолета как провокацию.

Ранее "Страна" писала, что США дважды отследили вход российского самолета в зону опознавания ПВО Аляски. Американцы направили истребители F-22 для перехвата самолета-разведчика.

Вскоре появилась информация, что российские военные самолеты в третий раз вошли в зону опознавания ПВО Аляски. Однако вторжение в зону идентификации обороны Аляски не было сочтено эскалацией.