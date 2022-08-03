С военной базы США "Кадена" на японской Окинаве во вторник в воздух поднялись пять самолетов-заправщиков и восемь истребителей F15.

Об этом сообщил японский телеканал NHK на фоне визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Кроме того, за два часа до этого с базы вылетел самолет радиотехнической разведки Lockheed EP-3, способный собирать радиоэлектронную информацию с военных объектов и военной техники.

Ранее "Страна" сообщала, что минобороны Тайваня опубликовало уточненную информацию о самолетах Китая, которые вошли в опознавательную зону ПВО острова в юго-западном секторе. Всего КНР направила в упомянутую зону 24 самолета.

Также мы писали, что вооруженные силы Тайваня были приведены в состояние повышенной боевой готовности на фоне обострения с Китаем из-за возможного приезда на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Министерство национальной обороны Тайваня отменило отпуска некоторых офицеров и солдат и мобилизовало силы противовоздушной обороны для "подготовки к войне" в связи с последними событиями.