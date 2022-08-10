США дважды отследили вход российского самолета в зону опознавания ПВО Аляски.

Об этом сообщает CNN.

По данным Североамериканского командования воздушно-космической обороны (NORAD), в понедельник американские военные дважды отследили и идентифицировали российские самолеты, летевшие в зону идентификации ПВО Аляски.

В обоих случаях военные отследили один российский самолет-разведчик. Во втором случае, который произошел в понедельник вечером, NORAD направила истребители F-22 для перехвата самолета-разведчика.

При этом вторжение в зону идентификации обороны Аляски не было сочтено эскалацией, сообщили CNN несколько представителей министерства обороны.

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