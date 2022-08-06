Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк официально подтвердил факт передачи Северной Македонией самолетов и танков, о чем ранее сообщалось в СМИ.

"Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20. Как Северная Македония, подставив плечо Украине в виде танков и самолетов. Мы никогда этого не забудем", - написал Подоляк в Твиттере.

Как утверждалось ранее, четыре штурмовика Су-24, которые передают македонцы, в 2001 были закуплены у Украины за 4 млн евро, а нынешняя подготовка их к передаче проходила в тайне. Штурмовик Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Помимо этого, Северная Македония передала Украине танки Т-72, которые украинские военные захватывали в боях под Киевом. Речь идет о танках "третьего поколения" из батальона, который вскоре планируется расформировать. Как выяснилось позже, танки, которые Северная Македония передала Украине, также оказались украинскими - они были поставлены Македонии в 2001 году из нашей страны.

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