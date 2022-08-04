Северная Македония передала Украине четыре самолета-штурмовика Су-25.

Об этом сообщает издание МКД.

В публикации говорится, что эти самолеты страна закупила у Украины во время конфликта на территории государства в 2001 году за 4 млн евро, а нынешняя подготовка их к передаче проходила в тайне.

В июне Левая партия заявила, что узнала от офицеров, работающих в армии, что самолеты Сухого проверяются и ремонтируются на военном аэродроме АР.

"По полученной информации, данные ремонты осуществляют украинские военные инженеры, что свидетельствует о том, что это делается для их доставки в Украину, в качестве дара с нашей стороны, для того, чтобы они были готовы к использованию на фронте", – говорилось в заявлении.

Штурмовик Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днём и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

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