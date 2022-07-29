Танки, которые Северная Македония передала Украине, оказались украинскими.

Северная Македония передала Украине танки Т-72, которые были поставлены ей в 2001 году из нашей страны.

Это следует из сообщения, опубликованного украинскими СМИ почти 21 год назад.

Тогда министр иностранных дел Украины Анатолий Зленко сообщил, что "в Македонию, согласно контракту, отправлен 31 танк".

Именно такое количество танков Т-72 с тех пор было у армии Северной Македонии.

Т-72 известен как послевоенный советский средний и основной танк. Это самый массовый танк второго поколения, принятый на вооружение с 1973 года. Т-72 разработан и производился "Уралвагонзаводом" в Нижнем Тагиле. "Урал" состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии, Польше, Чехословакии и Индии, которые их экспортировали.

Ранее мы писали, что Чехия обсуждает с Германией поставку современных танков Leopard, чтобы отдать Украине старые Т-72.

Также "Страна" сообщала, что Польша передала Украине более 200 танков Т-72. Кроме танков в Украину отправили, среди прочего, несколько десятков боевых машин пехоты.