Северная Македония передала Украине танки Т-72, которые украинские военные захватывали в боях под Киевом. Об этом со ссылкой на заявление минобороны Северной Македонии сообщил сербский телеканал РТС.

Речь идет о танках "третьего поколения" из батальона, который вскоре планируется расформировать.

О количестве танков не сообщается, но известно, что в арсенале армии Северной Македонии находится 31 танк такого типа.

Т-72 известен как послевоенный советский средний и основной танк. Это самый массовый танк второго поколения, принятый на вооружение с 1973 года. Т-72 разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле. "Урал" состоит на вооружении стран СНГ, экспортировался в государства Варшавского договора, Финляндию, Индию, Иран, Ирак, Сирию. Модификации Т-72 выпускались по лицензии в Югославии, Польше, Чехословакии и Индии, которые их экспортировали.

Как писала "Страна", Чехия обсуждает с Германией поставку современных танков Leopard, чтобы отдать Украине старые Т-72.

Ранее Польша передала Украине более 200 танков Т-72.

Также "Страна" писала, как Украина и Польша переделали танк Т-72 под стандарты НАТО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.