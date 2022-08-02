Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что королевство не будет отправлять Украине танки Leopard хранящиеся на военной базе Сарагоса "потому что они в абсолютно неблагополучном состоянии".

Об этом она сказала во время визита в Медицинское подразделение воздушной эвакуации на авиабазе Торрехон-де-Ардос в Мадриде, пишет El Mundo.

Роблес заявила, что эти танки не эксплуатировались много лет. "Мы не можем их давать, потому что они представляют опасность для людей", - заявила она.

Также глава Минобороны Испании сказала, что в эту среду посетит посольство Украины, чтобы проанализировать, как Испания "может продолжать оказывать поддержку украинскому народу, особенно перед лицом зимы, которая будет очень сложной".

Ранее мы писали, что в Германии заявили, что поставят Украине 20 танков Leopard, но в следующем году.

Также сообщалось, что Германия не разрешила Испании передать Украине танки из-за секретной договоренности ЕС.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

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