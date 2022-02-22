Во вторник, 22 февраля, американский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным Jake11, который ранее вел патрулирование вдоль линии разграничения на Донбассе и вокруг Крыма, сейчас летает у границы Украины в районе польского Ржищева.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar, позволяющего в реальном времени наблюдать за положением воздушных судов.

Напомним, сегодня ночью американская авиация была сосредоточена в этом районе Польши у самой границы Украины. Там находились четыре самолета и все они пролетали над правобережьем.

Тем не менее, некое воздушное присутствие на территории Украины есть. Самолет с позывным "0" без указания модели и страны регистрации, вылетел с территории Италии и теперь ведет патрулирование над Западной Украиной в районе Ровенской и Тернопольской областей.

Ранее мы писали, что 18 февраля самолет у границ Украины нарисовал в небе слово Relax размером с Кишинев. Надпись шириной в 80 миль (128 километров) появилась в 40 км от границы с Украиной.

Также напомним, что в декабре летавший над Донбассом самолет-разведчик ВВС США стал самым популярным рейсом сервиса Flightradar.