На аэродромах Германии "зависли" 10 самолетов, принадлежащих российским владельцам.

Об этом сообщает Deutsche Welle и RND со ссылкой на федеральное министерство транспорта Германии.

Эти самолеты не могут покинуть страну из-за санкций.

В основном речь идет о небольших авиамашинах: бизнес-джетах или самолетах, используемых для чартерных рейсов. В Лейпциге находятся три Ан-124, в Кельне – Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737, во Франкфурте-Хане – Boeing 747, в Баден-Бадене – Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-B3 BD 1A10 Global Express XRS. В Мюнхене стоит лайнер Airbus A320, когда-то арендовавшийся российской авиакомпанией, - решение о его дальнейшей судьбе должен принять владелец.

Германия закрыла небо для российской авиации 27 февраля.

Министерство транспорта Германии уточнило, что российские самолеты могут получать только базовое обслуживание, например для защиты от несанкционированного доступа к ним. Любое другое техобслуживание в соответствии с санкциями запрещено, как и предоставление запчастей.

Ранее мы писали, что Россия не отдает западным компаниям 400 лизинговых самолётов, стоимость которых составляет миллиарды долларов.

Накануне Путин разрешил не отдавать владельцам оставшиеся в России самолеты. Он подписал закон возможности регистрации прав на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний.