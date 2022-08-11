Российские военные самолеты в третий раз за последние дни вошли в зону опознавания ПВО Аляски.

Об этом сообщает CNN.

Как пишет сайт телеканала, командование воздушно-космической обороны Северной Америки в четверг сообщило о третьем инциденте, когда российский военный самолет залетел в опознавательную зону противовоздушной обороны Аляски. Он произошел между 8 и 10 августа.

Ранее "Страна" сообщала о двух предыдущих инцидентах с участием российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски. При этом вторжение в зону идентификации обороны Аляски не было сочтено эскалацией, как заявили журналистам несколько представителей министерства обороны США.

Также мы рассказывали, что писала, что над Черным морем заметили самый секретный самолет США и британский военный разведчик. У границ России и Украины над морем летал самолет-разведчик новейшего поколения Bombardier Challenger 650 Artemis вооруженных сил США.