Подводим итоги 175-го дня войны.

Ситуация на фронте 17 августа

Итак, о чем сегодня сообщал Генштаб и другие источники.

1. Россияне ведут наступление в Харьковской области - в направлении Лебяжьего и Базалиевки. Бои продолжаются. Эти населенные пункты находятся к востоку от Чугуева. Ранее о столкновениях тут не сообщалось.

2. К северу от Славянска шли бои в районе Мазановки и Новодмитровки (там вчера сообщалось о российском контрнаступлении). Попытку продвинуться под Богородичным ВСУ, как заявляют в Генштабе, отбили.

3. Под Северском россияне атаковали Спорное, понесли потери и отступили, говорится в сводке Генштаба. К востоку от Бахмута идут бои районе Соледара и Бахмутского.

Российские и "ДНР"-овские источники при этом сообщают о боях в промзоне Соледара. А в "ЛНР" говорят, что захватили село Вершина к югу от Бахмута (Украина этого не подтверждала).

4. Россияне пытаются продвигаться к северо-западу от Горловки: они пошли в наступление на Зализне (Артемово), Шумы и Зайцево. Как сообщает Генштаб - безуспешно. Но по сути идет атака на еще один крупный укрепрайон ВСУ.

Сама Горловка - под мощными обстрелами. В том числе и центр города.

5. К югу от Авдеевки силы "ДНР" наступают в районе Опытного, имеют частичный успех, сообщает Генштаб ВСУ.

6. Между Марьинкой и Угледаром идут бои за Новомихайловку, там противник также продвинулся, что подтвердил вечером Генштаб. К югу от Угледара противника, по данным ВСУ, отбросили от Шевченко.

В Марьинке идут ожесточённые бои. Оттуда эвакуируют оставшееся население.

Российские паблики выкладывают видео из Марьинки, где на одном из разрушенных зданий написано "Районный отдел образования". То есть бои уже где-то в центре города.

Резюмируя по Донбассу: наступление противника там активизировалось практически по всему фронту.

7. В Херсонской области у Давыдова Брода была российская атака на Белогорку. Как пишет Генштаб - после потерь противник отошел.

Тем временем, как сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, россияне восстановили мост на дамбе Каховской ГЭС.

"Мост по плотине Каховской ГЭС – они уже его восстановили с помощью местной фирмы", – рассказал Хлань.

Сегодня также было много взаимных ракетных ударов.

В подконтрольном "ЛНР" Лисичанске, как сообщает Украина, уничтожен штаб, который находился в бывшем здании СБУ. На видео, которое опубликовал губернатор Сергей Гайдай, видны руины полностью уничтоженного здания.

В "ЛНР" удар по штабу не подтверждали.

Сегодня россияне ударили ракетами по базе отдыха в Затоке. Там разрушены 7 зданий базы отдыха и повреждены 15 домов дачного типа. Пострадало четыре человека, сообщило военное командование. Российские телеграмм-каналы утверждают, что там было расположение украинских военных. Украинские власти это не подтверждают и говорят, что это был гражданский объект,

Также мощно обстреляли Николаев, где разрушили здание Черноморского национального университета.

Военные перспективы

В ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий", заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"В ближайшее время, безусловно, будут очень острые события на всем фронте. И речь не только о привязке к каким-то датам. Сейчас много говорят о Дне независимости. Хотя этот фактор надо учитывать", - сказал он.

Юсов добавил, что украинская разведка заявляла, что "август и сентябрь будут чрезвычайно важными месяцами" для дальнейшего развития событий на фронте и заявил, что сейчас активные боевые действия продолжаются по всей линии фронта.

Юсов считает, что ни одна из сторон отступать не собирается.

"Об отступлении сегодня и о том, что Россия отведет свои войска с территории Украины сейчас они говорить не готовы, но Украина будет освобождать все свои территории", — сказал он.

О том, что конфликт далек от остановки, заявил сегодня и министр обороны Алексей Резников. Разве что, когда наступят холода.

"Я не думаю, что возможен вариант заморозки. Возможен вариант понижения активности в зависимости от того, какой сезон. И опять же, современная война – это война ресурсов. Ресурсы, конечно, истощаются с обеих сторон. И, соответственно, каждая сторона требует времени на восстановление", - сказал Резников в интервью "Голосу Америки".

Но если даже боевые действия поутихнут, то высокоточные обстрелы и диверсии в тылу россиян - вряд ли. Как и аналогичные действия с их стороны.

Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. Об этом он заявил в интервью The Guardian. Он также дал понять, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель.

"Это незаконное строительство и основные ворота для снабжения российской армии в Крыму. Такие объекты должны быть уничтожены", — сказал он.

Подоляк запросил у Запада еще "50-60-80 и более" новых систем РСЗО, для того, чтобы "создать хаос в российских силах".

В том же контексте министр Резников уточнил, что Киев ждет поставок дальнобойных - до 300 километров - ракет ATACMC от США. Но пока их дать не обещают.

Более того, из Америки идут сигналы, что Запад, вероятно, посадит украинцев на "диету боеприпасов". Под таким заголовком Der Spiegel опубликовал интервью американского военного эксперта Майкла Кофмана.

Он заявил, что европейцы уже дали Киеву большую часть оружия, которое они готовы были дать. "Их больше всего беспокоит то, что, если они не получат ничего значительного между началом зимы и началом следующего года, они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией", - считает Кофман.

Эксперт также считает проблематичным наступление ВСУ на Херсон и говорит, что это дилемма для Украины, которая "обеспокоена тем, что, если она не сможет показать, что может изменить динамику этой войны, она не может рассчитывать на постоянную поддержку Запада".

Кофман предположил, что "украинские военные могут быть не готовы к проведению наступательной операции" и тогда "не смогут победить". "Вы не можете выиграть войну, просто защищаясь и умирая", - сообщил эксперт.

Причины, по которым ВСУ не могут сейчас наступать, на его взгляд, следующие: численность войск достаточная, но количество обученных и оснащенных подразделений "весьма ограничено".

К слову, сегодня министр обороны Резников заявил, что армия сегодня не нуждается в тотальной мобилизации, и в армию рекрутируют в основном узкопрофильных специалистов: операторов БПЛА, айтишников, связистов и артиллеристов.

Правда, судя по тому, что власть за последние дни несколько раз отказалась выпускать мужчин за границу и делать послабления даже для моряков и студентов - вряд ли мобилизацию решили свернуть.

Экономика и санкции

На экономическом фронте без особых перемен - в том смысле, что санкционный прессинг на Россию продолжает вызывать кризисные явления на Западе (не говоря уже об Украине).

И к зиме это будет лишь нарастать - как и опасения Украины, что ее поддержку кто-то захочет разменять на экономическую стабилизацию.

В ООН сегодня пришли к выводу, что усилия по изоляции России за полгода войны с Украиной сошли на нет, пишет Reuters.

Западные дипломаты признают, что сейчас ООН может мало что сделать, кроме организации встреч. "Поскольку война затягивается, становится все труднее найти разумные способы наказать Россию", - сказал директор ООН в независимой Международной кризисной группе Ричард Гоуэн.

Рост числа воздержавшихся при голосовании за антироссийские инициативы сигнализирует о "растущем нежелании публично выступать против Москвы", говорят дипломаты.

Некоторые дипломаты предположили, что изменить это может лишь ядерная или химическая атака со стороны России, массовые жертвы среди гражданского населения или аннексия территории Украины.

В Китае вчера заявили, что санкции против России не поддержали страны, население которых составляет 85% жителей всего мира. Оставшиеся 15% испытывают серьезные проблемы. Особенно Германия. Ее газовые запасы кончатся за три месяца, если Россия прекратит поставки, подсчитали местные эксперты.

Именно поэтому Берлин сейчас старается заполнять хранилища, из-за чего цены за тысячу кубометров топлива уже превысили 2500 долларов.

В британских СМИ пишут об опасности того, что "Путин выиграет", если Европа будет сталкиваться с высокими ценами на электроэнергию (об этом на днях написал журнал Spectator). А проблемы с этим и правда очень серьезные. Даже в странах, которые не покупают энергоносители из России.

В Испании растет недовольство мерами правительства по экономии электроэнергии. Недавно власть ввела драконовские штрафы против усиленной работы кондиционеров, что вызвало возмущение у владельцев кафе и отелей, зарабатывающих на туристах.

В Украине проблемы с энергией тоже ощущаются. Крупнейшие города уже предлагают топить дровами и запасаться одеялами. На днях к этому призвал мэр Киева, а вчера - мэр Львова, который показал, как город закупает буржуйки.

Мэры говорят, что это связано с военными действиями и угрозой ударов по инфраструктуре. Но в случае Львова, который очень далеко от фронта, это объяснение вряд ли до конца корректно. Скорее речь об экономических факторах, нивелировать которые попросту нет денег.

На фоне этих процессов в Украине снова подорожал наличный доллар и взял психологическую отметку 41 грн/$. Валютные курсы в своих кассах подняли банки - в среднем на 40-50 копеек.

Курсовой скачок на наличном рынке объясняют вчерашними тревожными заявлениями председателя Национального банка Кирилла Шевченко, о которых писала "Страна". В них чиновник говорит о продолжающейся эмиссии гривны, росте инфляции и падении платежеспособности гривны, ссылаясь на сложную ситуацию в украинской экономике и финансах.

"Все сказанное, к сожалению, правда. Дефицит госбюджета Украины огромен, внешняя финансовая помощь капельная. А Минфин не готов идти на повышение ставки доходности по гособлигациям, чтобы стерилизовать ликвидность и принять гривну на рынке через ОВГЗ. При том что на следующей неделе ему нужно погасить по гособлигациям более 16 млрд грн, а вчера он взял минимум на долговом рынке", - прокомментировал "Стране" ситуацию руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.