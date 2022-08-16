Председатель Национального банка Кирилл Шевченко заявил журналистам, что в 2022-2024 годах платежеспособность гривны снизится почти вдвое.

Данные основаны на базовом макроэкономическом сценарии НБУ на три года из расчета такой прогнозной инфляции:

свыше 30% - по итогам 2022 года;

около 20% - в 2023 году;

ниже 10% - в 2024 году.

Озвученный сценарий Шевченко назвал оптимистическим, с условием сохранением до конца 2022 года эмиссии гривны не более 30 млрд грн в месяц и совокупно по итогам 2022-го — на уровне 400 млрд грн. А также двукратного сокращения эмиссии в 2023 году и полной остановки печатного станка в 2024-м.

Однако уже сейчас очевидно, что Нацбанк не уложится в план эмиссии на уровне 400 млрд грн. Поскольку с начала войны и по 16 августа выкупил у Минфина его облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 250 млрд грн и довел свой общий портфель долговых бумаг правительства до 559,5 млрд грн. А как раз вчера Верховная Рада приняла закон об увеличении расходов госбюджета еще на 270 млрд грн за счет внутренних заимствований, о чем писала "Страна".

Значит, Министерству финансов придется разместить долговых бумаг еще на 270 млрд грн. А если учесть, что банки их отказываются покупать из-за низких ставок, то их придется купать НБУ. То есть общий объем эмиссии может превысить 500 млрд грн и в 400 млрд грн Нацбанк не уложится.

Кирилл Шевченко и возглавляемый им Нацбанк ранее неоднократно заявляли, что необузданная печать гривны чревата ростом цен, девальвацией нацвалюты и потерей к ней доверия населения на долгие годы.

Ранее советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины, который сейчас держится на уровне пяти миллиардов долларов, к концу года ожидается около $50 млрд.

Между тем сегодня Минфин провел самое минимальное размещение ОВГЗ с начала войны.