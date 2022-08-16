Министерство финансов Украины сегодня провело самое минимальное размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с начала войны и вообще с начала года. Сумма размещения составила всего 71,5 миллион гривен.

Такой крошечной продажи гособлигаций у ведомства не было ни на одной неделе после 24 февраля.

Причина заключается в доходности размещений. Банки просили Минфин поднять ставку до 20% годовых, а он отказался это сделать и дал лишь 14%. Поэтому и смог разместить ОВГЗ только на небольшую сумму.

В конце июля "Страна" сообщала, что Министерство финансов подняло ставку по военным облигациям до 16% годовых. А незадолго до этого, 19 июля, ставка по военным облигациям впервые была повышена до 14%. Произошел перелом, хотя с начала войны Минфин не давал более 11,5% годовых и заявлял, что его ставки не вырастут.

Также мы писали, что в конце прошлой недели рейтинговые агентства S&P и Fitch понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до "выборочного дефолта" и "ограниченного дефолта". Агентства посчитали недавно согласованную реструктуризацию долга страны проблемной.