По словам министра финансов Сергея Марченко, Украина с трудом платит своим солдатам из-за того, что средства западных фондов поступают в страну слишком медленно.



Об этом Марченко сообщил для Wall Street Journal.

"Безденежье грозит стать ахиллесовой пятой Украины. Налоговые поступления покрывают только около 40% государственных расходов. Военные расходы составляют более 60% бюджета. Господин Сергей Марченко урезал несущественные расходы до минимума", - комментирует редактор Wall Street в интервью с министром финансов.

Отмечается, что западная финансовая помощь приходит позже ожидаемого.

В то же время в WSJ пишут, что НБУ требует от правительства повышения налогов и сокращения расходов, для защиты финансовой стабильности. В свою очередь Марченко эту идею не поддерживает.

"Иногда у нас есть иная точка зрения, чем у Нацбанка. Мы должны беспокоиться о победе в войне. Лучше рискнуть высокой инфляцией, чем не платить жалованье солдатам. Это война на истощение. Вы должны думать в этих терминах, думать о 2022 и 2023 годах. Это марафон", - пояснил Марченко.



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