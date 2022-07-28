В Минобороны сообщили, что еще не все украинские военные получили дополнительные выплаты в 30-100 тыс. грн, но платежи продолжаются и беспокоиться не стоит.

Об этом сказала замминистра Анна Маляр.

По ее словам, деньги за основные должностные оклады, выплаты за звание, выслугу лет были перечислены Минобороны в воинские части вовремя и в полном объеме.

А дополнительные выплаты сейчас еще продолжают прорабатываться.

"Это огромные объемы проплат, поэтому они продлятся еще несколько дней. Те, кто до сих пор не получил, не волнуйтесь, подождите еще немного", - пишет Маляр.

Ранее мы сообщали, что на зарплаты украинским военным уходит 40 млрд грн в месяц. Раньше это была годовая сумма всех окладов.

При этом мобилизованным украинцам больше не обязаны платить зарплату на работе, где они продолжают числиться во время воинской службы.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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