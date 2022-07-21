В сегодняшнего дня украинские предприятия освобождаются от обязанности платить зарплаты своим мобилизованным сотрудникам.

Такая норма предусмотрена вступившим сегодня в силу новым законом №2352-IX о трудовых отношениях в условиях войны, который 15 июля подписал президент Владимир Зеленский.

Однако работодатель обязан сохранять должность и действующее рабочее место мобилизированного сотрудника (как это и было ранее).

Также в законе упрощается процедура увольнения и разрешается 60-часовая рабочая неделя.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что меняет новый закон об "оптимизации" трудовых отношений в войну и к каким еще нововведениям готовиться.

По данным экономистов, более трети украинцев потеряли работу с начала войны с РФ.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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