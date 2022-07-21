В Украине вступил в силу новый закон об "оптимизации" трудовых отношений в условиях войны.

Закон №2352-IX (законопроект №7251) 15 июля подписал президент Владимир Зеленский, 18-го числа он был опубликован в газете "Голос Украины", на следующий день, 19 июля, он вступил в силу.

Новый закон вносит такие изменения:

Упрощается процедура увольнения работника, если он 4 месяца не давал о себе знать;

Сроки оплаты отпусков теперь определяются на усмотрение работодателя, а не государства;

Предприятия могут устанавливать продолжительность рабочего времени в 60 часов в неделю, но только для работников критической инфраструктуры

предприятия освобождаются от обязанности продолжать платить зарплаты мобиизованным сотрудникам.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что меняет новый закон об "оптимизации" трудовых отношений в войну и к каким еще нововведениям готовиться.

Также мы сообщали, что Рада ввела новую форму трудового договора с нефиксированным рабочим временем.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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