Петиция об установлении зарплаты всем депутатам и министрам на уровне минимальной набрала необходимые 25 тысяч голосов за первые полтора месяца. Теперь ее обязан рассмотреть президент.

"Прошу на время военного положения и два года после него установить зарплату всем депутатам и министрам Украины на уровне минимального оклада труда и направить деньги на нужды населения и армии. Депутаты люди не бедные, потерпят. Также следует запретить начисление премий, надбавок за тяжелый труд, отменить все льготы. Терпеть должны все, а не только простые люди!", - говорится в тексте петиции.

Ранее сообщалось, что Кабмин хочет во время войны урезать до 97,5 тыс. грн максимальные зарплаты членам Набсоветов.

Также Национальное агентство по вопросам государственной службы сообщало, что в Украине за время военного положения уволили 8,5 тыс. госслужащих, еще почти 7 тысяч - в отпуске без зарплаты.

Война в Украине продолжается уже 154-й день. "Страна" следит за главными новостями 27 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 153-го дня войны. Генштаб вечером сообщил, что в Покровском и Новолуганском в районе Бахмута действуют штурмовые группы противника. Россияне закрепляются на позициях к юго-востоку от города. В "ДНР" заявили, что ожидают захвата всей территории Донецкой области до конца августа. The New York Times написала, что украинское контрнаступление на Херсон "потребует огромных ресурсов и может привести к тяжелым потерям". Цена газа в Европе впервые с марта превысила две тысячи долларов - на фоне сокращение Газпромом поставок через "Северный поток". Министры энергетики стран ЕС утвердили чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как сейчас в Украине проходит мобилизация.