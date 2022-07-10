Замминистра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики стала 25-летняя Анна Сергеева, которая ранее никогда не работала в госсекторе.

Ее зарплата в 2,5 раза выше, чем у Зеленского, говорится в ответе Минсоцполитики на запрос агентства "Украинские новости".

Распоряжение о назначении девушки появилось 10 июня, а к обязанностям она приступила с 14 июня.

Фото: Украинские новости

Согласно ответу, девушке платят 68 643 гривны в месяц за ее работу. Это в 2,5 раза больше оклада президента Украины, который получал каждый месяц 28 тысяч гривен.

Фото: Украинские новости

Сергеева руководила с апреля 2019 года по июнь 2022 года ООО "Сервис Ревизор".

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