На днях в Офисе генпрокурора решили переформатировать одно из ключевых подразделений - Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Реформа началась со смены руководителя: Юрия Рудя во главе Департамента "войны" сменил Юрий Белоусов, до этого возглавлявший с 2020 года Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о пытках и других серьезных нарушениях прав граждан со стороны правоохранительных органов Офиса генпрокурора.

По информации источников "Страны", на должность начальника военного Департамента хотел попасть бывший замгенпрокурора Гюндуз Мамедов.

С этим связан недавний всплеск его активности в медиа после долгого затишья в виде ряда публикаций на тему расследования международных преступлений.

Однако, как говорят наши собеседники в Офисе генпрокурора, его назначению воспротивилась генпрокурор Ирина Венедиктова, которая как раз в прошлом году с немалым трудом уволила его с поста своего заместителя.

Новый начальник Департамента "войны" Юрий Белоусов имеет обширные связи с международными правозащитными организациями.

Вероятно, поэтому выбор Венедиктовой пал именно на него.

Поскольку продвижение международного расследования напрямую зависит от умения руководителя ключевого Департамента наладить взаимодействие с международными институциями.

Согласно официальной биографии, Белоусов имеет научную степень кандидата социологических

наук, хотя и занимается юриспруденцией. Является автором более 50 публикаций, среди которых такие специфические работы как "Тюрьма глазами заключенного", "Права человека за закрытой дверью".

Начинал свой трудовой путь Белоусов в 2008 – 2010 годах помощником тогдашнего министра внутренних дел Юрия Луценко – руководителем отдела региональных представителей министра Управления мониторинга соблюдения прав человека МВД Украины.

В 2010 – 2011 годах - сотрудник отдела Стратегических проектов Миротворческой миссии ООН в Либерии (Западная Африка).

В 2012 – 2016 годах - представитель Уполномоченного ВР Украины по правам человека – руководитель Департамента по реализации Национального превентивного механизма.

В 2016 – 2020 годах – исполнительный директор общественной организации "Экспертный центр по правам человека".

Ранее мы писали, что в Украину направится группа судмедэкспертов Международного уголовного суда (МУС) для расследования военных преступлений, которые были совершены российскими оккупантами.

Кроме этого, совет ООН по правам человека проголосовал за начало расследования предполагаемых преступлений российских военных в Украине.