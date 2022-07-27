В Украине меняются "военные доплаты". Напомним, с начала войны военнослужащие и прочие силовики получали помимо оклада надбавки в 30-100 тысяч гривен в зависимости от режима службы.

Но теперь станут применять новую схему начисления зарплат, которая прописана сразу в нескольких постановлениях Кабмина, принятых в июле. Там предусмотрено существенное урезанием надбавок тем силовикам, которые не находятся непосредственно в зоне боевых действий.

Первоначально прошла информация, что под уменьшение попадают в том числе зарплаты военных, которые сейчас в зоне боевых действий получают от 100 тысяч гривен и выше, а теперь якобы им будут доплаты срезать. И это произвело эффект разорвавшейся бомбы.

"Первыми начали бить тревогу именно военные, так как пошли слухи, что доплаты им резко сократят, а то и вовсе снимут. И сразу пошли обращения военнослужащих к юристам", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Но как раз военных внесенные правительством изменения не касаются, что "Стране" подтвердили в Министерстве обороны. Размер выплат для бойцов ВСУ остается неизменным.

А вот по полицейским уменьшения будут, что подтвердили и в МВД Украины. Согласно разъяснению министерства, доплаты тем полицейским, которые работают в регионах, где нет боевых действий, будут теперь не 30 тысяч, а "до 10 тысяч гривен в месяц".

"Страна" разбиралась, как поменяют выплаты украинским силовикам.

Два постановления по "военным" доплатам

С начала войны государство объявило о повышенных выплатах армии, полиции, работникам СБУ и других силовых структур.

За службу в условиях военного положения полагалась доплата в 30 тысяч гривен в месяц (помимо тарифного оклада), а на передовой - 100 тысяч. Также мобилизованным сохраняли среднюю зарплату по прежнему месту работы, которую должен был платить работодатель (правда, эту норму недавно убрали отдельными изменениями в трудовое законодательство).

В итоге на выплаты армии и силовикам шли огромные деньги. По данным Минобороны, за июнь на денежное обеспечение военным перечислено больше 64 млрд гривен. За май цифра превысила 60 млрд, из которых 25 млрд - на дополнительные вознаграждения за участие в боевых действиях. С учетом сотрудников прочих силовых ведомств ежемесячные расходы на зарплаты вообще зашкаливают.

Чтобы исправно платить, парламент уже несколько раз вносил поправки в бюджет, увеличивая финансирование "на войну".

Тревожные звоночки по зарплатной теме появились еще в июне. Тогда глава профсоюза "Защита прав полицейских" Сергей Джихур сообщил о якобы готовящемся сокращении "военных" доплат полицейским с 30 тысяч до 10 тысяч в месяц.

1 июля постановлением №754 Кабмин прописал, что силовики получают право на "военные" доплаты только в том случае, если находятся в зоне боевых действий или в окружении.

А 7 июля Кабмин внес дополнительные изменения (они были опубликованы 19 июля).

Переписали несколько пунктов:

1. Заменили формулировку "дополнительное вознаграждение в размере 30 000 гривен ежемесячно" на "дополнительное вознаграждение до 30 тысяч пропорционально в расчете на месяц". Это позволяет, во-первых, снизить сумму - ведь "до 30 тысяч" это может быть и 10 тысяч и 5 тысяч. Во-вторых, появилась схема "пропорционального расчета" - то есть сколько времени отработал в сложных условиях, за столько и тарифицируют по повышенному окладу. Такую схему в свое время применяли к зарплатам врачей - в ковид им были положены доплаты в размере трех окладов, но по ним оплачивали только время, проведенное в непосредственном контакте с больными. По итогу доплаты были, но явно не в размере трех окладов.

2. В постановлении появился новый абзац: "Начисления и оплата налогов, сборов, взносов в соответствующие бюджеты производится в порядке, определенном законодательством как для денежного обеспечения". То есть со всех доплат будут взимать налоги - и ЕСВ, и НДФЛ.

3. Еще одно изменение - в пятом абзаце пункта 1 постановления №168. Формулировку "связанным с защитой Родины" (аргументация для начисления доплат) дополнили таким абзацем: "А для полицейских и лиц рядового и руководящего состава службы гражданской обороны - с участием в боевых действиях или обеспечением проведения мер по национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период проведения указанных мероприятий". То есть доплаты полицейским привязали к их участию в боевых действия или в спецмероприятиях. В отличие от военных, для которого такого уточнения не прописали.

4. Также поменяли шестой абзац пункта 2: слова "во время защиты Родины в период действия военного времени" дополнили фразой "участие в боевых действиях или обеспечение проведения мер по национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах в период проведения указанных мероприятий".

5. Отдельно прописали, что порядок и условия выплат дополнительного вознаграждения устанавливаются руководителями соответствующих министерств и государственных органов. То есть на их уровне еще могут быть дополнительные сюрпризы.

Как будут платить военнослужащим?

Из-за трудных для понимания и витиеватых бюрократических формулировок, после публикации постановлений прошел слух, что доплаты снимаются всем силовикам включая военных, за исключением тех, кто непосредственно выполняют боевые задания.

Что произвело эффект разорвавшейся бомбы.

"Час назад знакомые военные выслали ссылку с проклятиями в адрес Кабмина. По ссылке была информация: "Кабинет министров изменил условия для выплаты украинским военным во время войны. Но если перейти на постановление №168, то видим немного другой текст", — написал в Телеграме нардеп Александр Федиенко, заявив, что Украина — "страна заголовков" и "ничего не изменилось".

Позже сокращение выплат военным опровергли и в Минобороны.

Там заверили, что "никаких решений по поводу изменения порядка выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащих ВСУ не принималось". То есть для военных все остается по прежнему - 30 тысяч в месяц за службу в условиях военного положения и 100 тысяч гривен для тех, кто находится на передовой.

Отметим, что некоторые военные жалуются на то, что средства им начали задерживать. А также есть попытки начислить меньше положенного. "На "передке" получал порядка 125 тысяч. Но задерживают. На сегодня мне должны уже больше 200 тысяч. Боевых за июнь не заплатили. В целом есть попытки "нахимичить" с документами, чтобы не платить. Я был ранен, пока лечусь, тоже должны платить боевые. Но из документов вдруг пропало удаление 6 осколков и один еще не удаленный", — рассказал нам офицер ВСУ, который воевал на востоке страны, а сейчас находится на лечении после ранения.

Впрочем, в Минобороны утверждают, что никаких задержек нет. Как заявила недавно замминистра обороны Ана Маляр в эфире телемарафона, задолженностей по выплатам нет. Дважды в месяц Минобороны перечисляет деньги. При этом она добавила: "Единственное, что бывают, даже не задержки, а движение денег от войск непосредственно военнослужащим. Те вопросы, которые возникают в конкретных случаях, там, где ненадлежащим образом оформили, там, где вообще не оформили, что человек был в зоне боевых действий, потому, что не выполнил на месте свои обязанности. В этих конкретных случаях мы разбираемся".

То есть могут быть технические запинки по выплатам, а со случаями, когда кому-то что-то недоплатили, как утверждают в министерстве, разбираются.

Полицейским сократят зарплаты

А вот по полицейским информация о сокращении им доплат подтвердилась официально.

Министерство внутренних дел выпустило специальное разъяснение, в котором указало, что выплаты тем полицейским, которые работают в регионах, где нет боевых действий, будут не 30 тысяч, а "до 10 тысяч гривен в месяц".

Мотивируется это необходимостью "убрать уравниловку".

"Внедрена норма выплат до 30 тысяч гривен пропорционально времени службы в расчете на месяц, а также в зависимости от места несения службы и района ведения боевых действий.

Это позволит применять справедливый подход к оплате труда и убрать уравниловку, проводить выплаты личному составу в зависимости от выполняемых заданий. Для примера.

- в областях, не относимых к районам ведения боевых действий, размер выплат дополнительного вознаграждения составит до 10 тысяч гривен;

- в областях, определенных районами ведения боевых действий размер выплаты дополнительного вознаграждения будет до 30 тысяч гривен;

- при выплате увеличенного дополнительного вознаграждения до 100 тысяч гривен будет применяться коэффициент в зависимости от непосредственного участия в боевых действиях, выполнения боевых распоряжений, места несения службы, выполнения других заданий и мер по национальной безопасности и обороны.

Применение таких изменений на примере размеров выплат для отдельных категорий работников полиции:

- инспектор-взрывотехник. В районе боевые действия не ведутся, доход в месяц 23300 гривен из которых 15000 это денежное обеспечение, 8 300 - дополнительное вознаграждение (то есть, менее 10 тысяч гривен - Ред.). В районе боевых действий доход в месяц 101600 гривен из которых 15000 это денежное обеспечение, 86600 - дополнительное вознаграждение.

- полицейский патрульной полиции. В районе, где боевые действия не ведутся, доход в месяц 21800 гривен из которых 14800 гривен - денежное обеспечение, 7000 - дополнительное вознаграждение (опять же - менее 10 тысяч - Ред.). В районе ведения боевых действий доход на месяц 50100 гривен из которых 14800- денежное обеспечение, 35300 - дополнительное вознаграждение", — пояснили в МВД.

Там также уточнили, что изменения не применяются к военнослужащим ВСУ.

Такой подход будет применяться к служащим Нацгвардии Украины, Государственной пограничной службы, Нацполиции и подразделений гражданской защиты ГСЧС.

То есть, доплаты полицейским действительно сократятся.

Судя по всему, это связано с политикой экономии бюджета на фоне огромного дефицита и пока еще не очень понятных перспектив его покрытия за счет западной помощи. Также ходят пока еще официально не подтвержденные слухи о сокращении полицейских. Из-за чего среди последних настроения довольно тревожные.

"Какая-то бредовая политика для военного времени. Мягко говоря, демотивирует", - сказал "Стране" один их полицейских.