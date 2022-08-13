Украина объявила дефолт, считают глобальные рейтинговые агентства S&P и Fitch.

В пятницу они понизили рейтинги Украины в иностранной валюте до "выборочного дефолта" и "ограниченного дефолта". Агентства считают недавно согласованную реструктуризацию долга страны проблемной.

S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до "SD/SD" с "CC/C".

"Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равносильную дефолту", — говорится в сообщении S&P.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте до "RD" с "C".

Напомним, что на этой неделе зарубежные кредиторы Украины поддержали просьбу страны о двухлетнем замораживании выплат по международным облигациям почти на 20 миллиардов долларов.

Напомним, что началось все с дефолта "Нафтогаза". Тогда "Страна" разбиралась, грозит ли банкротство всей Украине.

Война в Украине продолжается уже 171-й день. "Страна" следит за происходящим 13 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 170-го дня войны. На этой неделе россияне снова активизировались на Северском направлении, а при наступлении от Горловки на Зайцево имели частичный успех. Горловка под сильными обстрелами. Сегодня там загорелся химический завод Стирол. Продолжается сюжет с Запорожской АЭС, обстрелы станции вчера обсуждались на Совбезе ООН. Тем временем СБУ и Минобороны заявили об утечках секретной информации в интервью "одного из высокопоставленных военных". По данным источников "Страны", речь о Марченко, который недавно беседовал с агентством "РБК-Украина".

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