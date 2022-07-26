Украина просит инвесторов "Укравтодора" и "Укрэнерго" отсрочить выплату долгов минимум на два года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

"Сейчас государство консолидирует все имеющиеся ресурсы на первоочередные нужды. Финансирование армии, подготовка к отопительному сезону, выплата пенсий, возобновление критической инфраструктуры... Ожидаем, что кредиторы поддержат обращение Украины", – написал он.

Ранее правительство обратилось с такой же просьбой к инвесторам "Нафтогаза", который сегодня может войти в дефолт, если не проведет выплаты по еврооблигациям или не получит отсрочку.

Как писала "Страна", "Нафтогаз" просит Кабмин выделить 150 млрд грн прямого финансирования на закупку газа для отопительного сезона.

Тем временем Киев накануне отопительного сезона планирует просить у США "газовый ленд-лиз".

Тем временем война в Украине продолжается уже 153-й день. "Страна" следит за происходящим 26 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 152-го дня войны. На Донбассе российские войска продолжали бои за прорыв к Северску и Бахмуту и штурм одной из крупнейших в Украине Углегорской ТЭС. "Власти" захваченных РФ районов Запорожской области заявили о планах провести "референдум" о присоединении к РФ в первой половине сентября. В Украину продолжало поступать все больше западной техники, которая может сыграть свою роль при контрнаступлении. Вчера Киев получил от Германии первые три зенитные самоходные установки Gepard, а Офис президента сообщил, что Польша передала Украине партию танков PT-91 Twardy.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, кого и почему поменяют в украинской власти в ближайшее время.