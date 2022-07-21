Кабмин хочет продлить срок обращения всех еврооблигаций на 24 месяца, а также отсрочить на такой же срок выплату процентного дохода по ним.

Об этом говорится в постановлении №805, которое обнародовано на "Правительственном портале".

В сентябре Украина должна выплатить $1,4 млрд по внешнему долгу без учета процентов.

Все выпуски еврооблигаций Украины – это $22,68 млрд, то есть 44,3% госдолга.

Ранее международные кредиторы согласились на 1,5 года отсрочить выплаты Украины по еврооблигациям - с 1 августа 2022 года до конца 2023 года, с возможностью продления на год.

А накануне Минфин впервые поднял процентные ставки по военным облигациям выше рабочего диапазона в 9-11,5% годовых, несмотря на уверения не расширять их.

Военные облигации - это одна из разновидностей ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма), долговых бумаг правительства.

Сегодня, 19 июля, Минфин разместил один из выпусков военных облигаций под 14% годовых. Это 12-месячные облигации, с погашением 5 июля 2023 года, которых чиновники сегодня продали на 1,8 млрд грн.

Неделю назад, 12 июля, правительство разместило этот же вид военных облигаций под 11% годовых, а сегодня продало их дороже - под 14%.

"Страна" разбиралась, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, поскольку, несмотря на войну, которая практически "выключила" отечественную экономику, Украина продолжает исправно платить по долгам.