Вслед за агентством Fitch рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CC". С дальнейшим негативным прогнозом. Об этом сообщает сайт агентства.

Это произошло в связи с решением Кабмина просить об отсрочке выплат по всем внешним обязательствам госкомпаний на 24 месяца.

Такая просьба, по оценке S&P, равнозначна дефолту.

В конце мая S&P уже понижало долгосрочный рейтинг Украины в инвалюте с уровня "B-" до "CCC+".

Напомним, Fitch Ratings прогнозирует падение украинской экономики на 33% в 2022 году. Небольшое восстановление (на 4%) ожидается в 2023 году.

"Укрэнерго" также просит инвесторов отсрочить выплаты по "зеленым" еврооблигациям.

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