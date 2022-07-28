"Укрэнерго" предложило инвесторам отсрочить купонные выплаты и перенести дату погашения "зеленых" еврооблигаций устойчивого развития на ноябрь 2028 года.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Причины - война и приоритет на концентрации средств для подготовки к отопительному сезону.

"Изменение условий выпуска еврооблигаций позволит Укрэнерго направить свои финансовые ресурсы на восстановление и поддержание стабильной работы сети Украины и другие критически важные потребности", - говорится в сообщении Укрэнерго.

Напомним, Кабмин поручил Укравтодору и Укрэнерго начать переговоры об отсрочке платежей.

Ранее "Страна" писала, что в Украине поднимается дефолтная волна после того, как "Нафтогаз" не смог рассчитаться по евробондам, и зашел в технический дефолт.

Как уверяют в самом НАКе, деньги на выплаты на счетах компании были, но правительство не разрешило заплатить. И, судя по всему, "Нафтогаз" лишь первый в списке, за ним могут пойти остальные госкомпании.

На фоне этого в среде экономистов все чаще говорят о дефолте всего государства Украина. Об этом пишут и западные СМИ.

Подробнее об этом в нашем большом материале.