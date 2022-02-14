На мировом рынке наблюдается массовый сброс украинских еврооблигаций. Резко взлетели ставки по украинским бондам с погашением в сентябре 2022 года. В пятницу они находились на уровне 15,83%, а в понедельник, 14 февраля, утром поднялись до 28,54% - это новый максимум. Такое положение дел свидетельствует о том, что держатели избавляются от украинских долговых бумаг.

На межбанке в Украине продолжается раскачка курса гривна/доллар в разные стороны.



До 10 часов безналичный курс достиг 28,73, после чего наметилась коррекция вниз.



К 11:17 курс ушёл на 28,49 грн/$, а в 12 часов оказался на 28,5325 грн/$.



К этому момент объем торгов на Bloomberg приблизился к $400 млн.



"Главный продавец на валютном рынке сейчас - это Национальный банк. На него приходится порядка 80% всех сделок. Экспортеры придерживают валюту и наблюдают за рынком. Спекулянты понемногу перепродают доллар, купленный у НБУ", - рассказал "Стране" директор казначейства крупного банка.

Напомним, "Страна" подробно разбиралась в том, что будет после того, как 11 февраля гривня упала на призывах иностранцев покинуть Украину и начался массовый сброс еврооблигаций.

Также мы сообщали, что в понедельник за 40 минут курс гривны на межбанке рухнул на 65 копеек и вышел на 28,68 грн/$.