Кредиторы Украины согласились на отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года
Кредиторы Украины согласились на отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года.
Об этом сообщает Reuters.
Как пишет агентство, инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций Украины на сумму 19,6 млрд долларов, согласились отложить выплаты купона и основного долга до 2024 года.
Реструктуризацию поддержали США и Международный валютный фонд.
Эта отсрочка касается выплат по еврооблигациям Украины (тех, по которым Украина уже допустила дефолт в июле 2022 года, а затем продолжила переговоры с держателями), а также по варрантам - дополнительным долговым бумагам, которые Украина выпустила после реструктуризации евробондов 2015 года.
В июле Минфин не смог договориться с кредиторами, а теперь стороны пришли к соглашению.
Минфин уже подтвердил отсрочку по выплате 75% госдолга Украины. Об этом говорится в Телеграм-канале министерства.
"Трехнедельные переговоры с держателями облигаций внешних государственных займов и государственных деривативов завершились успешным внесением изменений в условия выпуска всех облигаций внешних государственных займов и государственных деривативов Украины, а также еврооблигаций, гарантированных государством. Держатели около 75% совокупной непогашенной номинальной суммы 13 серий облигаций внешних государственных займов проголосовали за изменения в выпуске этих облигаций. Кроме того, как и требовалось, каждая отдельная серия еврооблигаций получила также более 50% голосов за изменение условий", – сообщил Минфин.
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