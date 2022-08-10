Кредиторы Украины согласились на отсрочку выплат по внешнему долгу до 2024 года.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, инвесторы, на долю которых приходится около 75% иностранных облигаций Украины на сумму 19,6 млрд долларов, согласились отложить выплаты купона и основного долга до 2024 года.

Реструктуризацию поддержали США и Международный валютный фонд.

Эта отсрочка касается выплат по еврооблигациям Украины (тех, по которым Украина уже допустила дефолт в июле 2022 года, а затем продолжила переговоры с держателями), а также по варрантам - дополнительным долговым бумагам, которые Украина выпустила после реструктуризации евробондов 2015 года.

В июле Минфин не смог договориться с кредиторами, а теперь стороны пришли к соглашению.

Минфин уже подтвердил отсрочку по выплате 75% госдолга Украины. Об этом говорится в Телеграм-канале министерства.

"Трехнедельные переговоры с держателями облигаций внешних государственных займов и государственных деривативов завершились успешным внесением изменений в условия выпуска всех облигаций внешних государственных займов и государственных деривативов Украины, а также еврооблигаций, гарантированных государством. Держатели около 75% совокупной непогашенной номинальной суммы 13 серий облигаций внешних государственных займов проголосовали за изменения в выпуске этих облигаций. Кроме того, как и требовалось, каждая отдельная серия еврооблигаций получила также более 50% голосов за изменение условий", – сообщил Минфин.

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