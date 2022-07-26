Украина намерена до конца года заключить сделку с МВФ по программе на сумму 15-20 миллиардов долларов.

Об этом сообщил агентству Reuters глава НБУ Кирилл Шевченко.

Шевченко, выступая во время своего визита в Лондон, также сказал, что надеется договориться о своп-линии с Банком Англии в течение нескольких недель, хотя и не уточнил сумму.

По словам главы НБУ, Киев уже направил свой запрос в МВФ и сейчас ведет консультации с фондом по поводу нового финансирования, которое, как он надеется, обеспечит до 20 млрд долларов в течение двух или трех лет.

"Я надеюсь начать программу в этом году", – сказал Шевченко.

Глава НБУ заявил, что новая программа должна предусматривать меры, которые помогут стабилизировать экономику. Это могло бы обеспечить возврат к довоенным условиям, таким как гибкий обменный курс и отсутствие ограничений на валютном рынке.

Ранее мы писали, что в МВФ хотят, чтобы Украина продолжала выплачивать свои долги фонду.

А также, что Европа задерживает финансовую помощь Украине из-за опасений газового кризиса. Почти два месяца назад председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить Украине 9 миллиардов евро, но до сих пор отправлена лишь 1/9 часть суммы.