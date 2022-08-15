Верховная Рада увеличила расходную часть государственного бюджета-2022 на 270 миллиардов гривен за счет увеличения внутренних заимствований. Средства будет, в том числе, банально печатать Нацбанк.

Об этом пишет нардеп Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 287 нардепов.

Большая часть суммы будет направлена на нужды Минобороны и МВД. Таким образом расходы на безопасность и оборону в 2022 году выросли до 1,2 триллиона гривен.

В целом дополнительные средства выделены:

Министерству обороны – 241 млрд;

МВД – 23 млрд;

Главному управлению разведки – 2,2 млрд;

СБУ – 2,5 млрд;

УГО – 197 млн;

Службе внешней разведки – 139 млн;

Государственной службе специальной связи и защиты информации – 425 млн;

Резервный фонд – 715 млн;

Минэкономики на мобилизационную подготовку отраслей экономики – 10 млн.

При этом в финальную редакцию законопроекта не была включена правка о кредите для "Нафтогаза" в 12,7 млрд грн на закупку газа для отопительного сезона.

Ранее сообщалось, что за два месяца расходы украинского бюджета уменьшились на 30%.

Также мы рассказывали, какой список рекомендаций Совет Нацбанка Украины недавно направил Кабмину. Там новая программа МВФ, допналоги на импорт, секвестр госбюджета и другое.