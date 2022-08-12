Дефицит бюджета России в июле составил 892 миллиарда рублей, а профицит за весь 2022 год сократился из-за этого на две трети.

Об этом сообщает российское издание "КоммерсантЪ".

Газета пишет, что доходы по результатам семи месяцев пока все еще превышают расходы, но эта разница за месяц сократилась с 1,4 трлн до 482 млрд рублей, то есть на две трети.

Издание сообщает, что в июле доходы составили 1,76 трлн рублей - это более чем на четверть (на 26%) меньше, чем было годом ранее. При этом упали в июле как нефтегазовые, так и ненефтегазовые доходы — соответственно на 23% и на 29% пот отношению к июлю прошлого года.

Бюджетные расходы в июле, напротив, выросли по отношению к прошлому году на 25% — что при падении доходов и определило месячный дефицит в 892 млрд. Траты в июле составили 2,65 трлн рублей, что выше среднемесячного показателя первого полугодия в 2,11 трлн рублей.

При этом в правительстве России в своих расчётах исходят из того, что по итогам года бюджет будет дефицитный.

Дефицит планируется покрывать за счёт Фонда национального благосостояния, размер которого на начало июля составлял около 210 млрд долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине доходы госбюджета в мае составили 101 миллиард гривен, а расходы более, чем вдвое больше - 250 миллиардов.

А советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины, который сейчас держится на уровне пяти миллиардов долларов, к концу года ожидается на уровне $50 млрд.