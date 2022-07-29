Власти Сербии вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта из-за мирового кризиса, который влияет на энергоснабжение и снабжение продовольствием.

Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич в эфире TV Pink.

По его словам, бюджет страны "кровоточит", чтобы покрыть дополнительные расходы в энергоснабжении, социальной и других сферах.

Он рассказал, что согласно новому трехлетнему контракту с "Газпромом" Сербия получает газ по цене 350-370 долларов за тысячу кубометров.

При этом речь идет о двух миллиардах кубометров в год. Еще один недостающий миллиард кубометров Белград покупал по рыночной цене.

"На это мы выделили 560 миллионов евро. Это огромные деньги. Говорю это, чтобы люди поняли, насколько государство кровоточит, насколько это трудно", – заявил президент Сербии.

Ранее мы публиковали прогноз президента Сербии Александара Вучича по развитию войны в Украине. По его мнению, конфликт в ближайшее время перерастет из регионального в глобальный.

Также "Страна" рассказывала о том, что мир входит в экономический кризис. Мы разбирались, что это значит для Украины.