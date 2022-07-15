В интернете произошла заочная перепалка между нардепом Алексеем Гончаренко и главой МВД Сербии Александром Вулиным.

Гончаренко на днях написал в Telegram, что сербов ждет "перевоспитание".

"Сербию вместе с ее президентом мы точно не забудем... Процесс перевоспитания сложный и для сербов будет неприятным, но нам он по силам", - заявил депутат.

Так он отреагировал на слова президента Сербии о том, Запад должен принять предложения Путина, иначе мир ждет "пекло".

На это глава сербского МВД Александр Вулин заявил, что "последователи Бандеры" не смогут "перевоспитать" ни граждан Сербии, ни ее президента.

"Значительная часть зла в Украине происходит от тех, кто с хорватами разделяет идеи, приведшие их под Сталинград", - заявил Вулин, имея в виду, что хорваты во Время второй мировой служили нацистам.

После чего Гончаренко ответил на заявление Вулина, назвав его "полицейским, возомнившим себя дипломатом".

"Во-первых, с таким фанатением от Путина и России в Евросоюзе вас действительно не будет. И это не потому, что я сказал. Просто в Европе уважают тех, кто разделяет с ней общие ценности. Сербия этим не торопится заниматься. Во-вторых, если президента нельзя перевоспитать – он не "смелый", а "необучаемый". Ничего, и Вучича вылечим", - написал он.

Напомним, что еще в апреле президент Сербии Александар Вучич назвал любые санкции бессмысленными и аморальными. В связи с этим, по его словам, страна не присоединилась к антироссийским ограничительным мерам.

Также Вучич заявлял, что Сербия не будет участвовать в "антироссийской истерии".

Тем временем война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.