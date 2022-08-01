В июле расходы украинского бюджета заметно снизились и составили 175 млрд грн (на 30% меньше, чем было в мае, когда расходы составили 250 млрд.).

Об этом сообщил народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

"Это очень круто, ведь еще месяц назад у нас расходы были 232 млрд, а в мае вообще 250 млрд (на 75 млрд больше, чем в июле - Ред.)", - говорит нардеп Ярослав Железняк.

Также нардеп приводит в публикации и составляющие бюджета: 86,9 млрд обеспечили налоговая и таможня, 27,5 млрд "напечатал" Национальный банк Украины.

В то же время дефицит составил 60,6 млрд. По словам депутата, их нужно закрыть внешней помощью.

Какие статьи расходной части бюджета в июле пошли под нож, благодаря чему удалось его резко уменьшить, Железняк не указал.







Напомним, ранее "Страна" писала о том, что Железняк сообщил, как отразится на Украине дефолт "Нафтогаза". Нардеп назвал возможные последствия дефолта.



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