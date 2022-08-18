В минобороны РФ прокомментировали ракетные удары по Харькову. Там заявляют, что "ракетным ударом по базе иностранных наемников в Харькове уничтожены более 90 боевиков".

Об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, местные власти не подтверждают гибель военных в результате недавних обстрелов и говорят, что погибли мирные жители. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов назвал прошедшие сутки "одними из трагичных для области".

Из-за вчерашнего попадания ракеты по общежитию на Салтовке погибли 7 человек. А сегодня утром в Слободском районе ракета попала в четырехэтажное общежитие, погибли 2 человека. Среди пострадавших в результате ударов есть дети.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 175-го дня войны. Россияне пытались наступать к востоку от Чугуева в Харьковской области. На Донбассе наступление противника активизировалось практически по всему фронту. В ГУР Минобороны заявили, что в ближайшее время на фронте можно ожидать "острых событий". Советник главы ОП Михаил Подоляк анонсировал новые взрывы Крыму в течение 2-3 ближайших месяцев. А глава Минобороны Алексей Резников сказал, что исключает заморозку войны в Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что написала Washington Post о подготовке войны и почему это бьет по Зеленскому.