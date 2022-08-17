"Боль за Харьков". Зеленский опубликовал видео харьковского общежития, пылающего после ракетного удара
Видео из Харькова, где в результате обстрела вечером 17 августа было разрушено общежитие, опубликовал президент Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале.
"Когда слышишь о харьковской Салтовке – это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем", – написал Зеленский.
Между тем из-под завалов разрушенного общежития в Харькове уже достали четырех человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Телеграм-канале. Он также написал о 16 раненых.
Ранее "Страна" сообщала, что в общежитии погибли минимум шесть человек.
Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.
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