Видео из Харькова, где в результате обстрела вечером 17 августа было разрушено общежитие, опубликовал президент Владимир Зеленский в своем Телеграм-канале.

"Когда слышишь о харьковской Салтовке – это снова боль. Боль за всю Украину. Боль за Харьков. Ракетный удар… По общежитию… Здание полностью разрушено. Точное количество погибших и раненых устанавливаем", – написал Зеленский.

Между тем из-под завалов разрушенного общежития в Харькове уже достали четырех человек. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Телеграм-канале. Он также написал о 16 раненых.

Ранее "Страна" сообщала, что в общежитии погибли минимум шесть человек.

Война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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