В среду, 27 августа, российские войска запустили из Белгорода более пяти ракет. Одна из ракет ударила по Слободскому району Харькова. Другие повредили жилые дома в Золочевской громаде области.

Об этом написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграм.

По его словам, в течение прошедших суток российские войска интенсивно наносили артиллерийские и ракетные удары по Харькову и Харьковский, Изюмский, Чугуевский, Богодуховский районы области. Несколько раз они обстреливали из РСЗО Салтовский район областного центра. Повреждены многоэтажные жилые дома, критическая транспортная инфраструктура. К счастью, пострадавших нет.

Ночью россияне только усилили удары. После 21:00 в результате обстрела горели гаражи и техника фермерского хозяйства в Чугуевском районе. После 23:00 в Золочевской громаде Богодуховского района в результате обстрела горел гараж и автомобили.

Утренние ракетные удары повредили жилые дома и вызвали несколько пожаров в Золочевской громаде. Вчера ​​в Золочеве россияне из артиллерии попали по территории лицея, повредили футбольную площадку, разрушили один жилой дом, два - повредили.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в Золочеве с травмами госпитализировали 22-летнего мужчину, состояние - среднее.

В Изюмском районе из-за обстрелов повреждена критическая инфраструктура, горела трава на открытых территориях.

Во время обстрела Харькова 16 августа в Салтовском районе пострадали трамвайное депо и гаражи.

Как писала "Страна", в ночь на 16 августа из-за обстрелов пострадали 5 районов Харькова: Шевченковский, Киевский, Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы Харькова.

Тем временем война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

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