Вечером 16 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. Есть попадания в Салтовский район.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в своем Фейсбуке.

По данным следствия, 16 августа около 17 часов российские военные обстреляли Салтовский район. Предварительно обстрел производился с РСЗО "Торнадо" по направлению Липцев. В результате обстрела повреждено трамвайное депо. Кроме того, в гаражном кооперативе возник пожар площадью около 100 кв. м.

При процессуальном руководстве Салтовской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы по подследственности в Управление СБУ в Харьковской области.

Как писала "Страна", в ночь на 16 августа из-за обстрелов пострадали Шевченковский, Киевский, Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы Харькова.

Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

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