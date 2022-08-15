Из-за постоянных обстрелов практически все дома в жилом массиве Харькова Северная Салтовка получили повреждения. А более 30% жилого фонда уничтожено полностью.

"Страна" поговорила с жителями Северной Салтовки о том, как они переживают войну и что будут делать зимой в разрушенных жилищах.

"Я один живу у себя в подъезде. Но люди уже потихоньку возвращаются. В домах, которые пострадали меньше всего, начали включать электричество, а с ним и люди возвращаются", - рассказывает житель Салтовки Виталий.

Виталию 33, он музыкант. Войну встретил на Салтовке, помогал военным с эвакуацией местных жителей. У подъезда дома Виталия огромная воронка диаметром метра три - это был первый удар по их дому.

У входа в подъезд молодой человек обустроил себе душ, беседку из автобусной остановки, место для приготовления пищи.

"Зимой точно останусь здесь. Я нашел тут свой покой, война изменила мое отношение к этому месту, я стал ценить его еще больше", - рассказывает Виталий.

Сосед Виталия Николай, проживающий в доме через дорогу, говорит, что на зиму здесь оставаться не будет.

"Спать в валенках я не хочу, дома не отапливаются. Во многих квартирах нет окон, пробиты стены, здесь будет очень холодно", - говорит Николай.

По словам местных жителей, владельцам квартир, в которых есть электричество, с конца прошлого месяца начали приходить счета за электроэнергию.

"Как только примелькался, увидели, что свет в квартире горит, - так сразу платежку приносят. А как мне ее проплатить? Работы нет, хорошо, что жильё уцелело. Мы пока не платили по счетам, посмотрим, как будет дальше. Зимой здесь точно оставаться не вариант. В нашем доме протекает крыша, один подъезд вообще разрушен. Что будет с нашим домом, мы не знаем", - возмущается жительница Салтовки Елена.

Между тем север города продолжают обстреливать. Сегодня в Харькове после утреннего обстрела Салтовки, примыкающей к Северной Салтовке, погибла пенсионерка.

Между тем "Страна" выясняла, как власти собираются выплачивать обещанные компенсации за утраченное или поврежденное в ходе войны жилье.