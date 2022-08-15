В понедельник, 15 августа, в Харькове военные РФ ударили по Салтовке. На видео, которое публикуют очевидцы, виден белый дым.

Также очевидцы сообщают о сильном запахе гари в районе Салтовки.

Обстрел Салтовского района подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.

"Двое раненых. Опять рядом с остановкой общественного транспорта", - написал он в своем Телеграм-канале.

Он добавил, что в Салтовском районе также обстреляна девятиэтажка.

"Прилет на крышу, предварительно без жертв. Горит гаражный кооператив", - сообщил Терехов.

Кроме того, еще по одному адресу Салтовского района был прилет во двор, посекло машины, выбиты в доме стекла, пострадала детская площадка, пишет Терехов.

"Предварительно без жертв. Никаких военных объектов там не было и быть не могло. Говорил с первого дня и не устану повторять - эта война геноцид и уничтожение украинского народа", - заявил Терехов.

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты нанесли интенсивные ракетные удары по Харькову и области. Около трех часов ночи Штаб обороны зафиксировал пуск более 10 ракет из российского Белгорода. В Харькове ракеты ударили по Слободскому району, повреждено здание предприятия. Без пострадавших.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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