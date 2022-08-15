Украинцы, чье жилье было повреждено или разрушено из-за войны, все чаще задают вопросы: когда будет обещанная государством компенсация и будет ли она вообще.

До зимы и отопительного сезона, который в этом году может оказаться суперсложным, осталось не так много времени. Люди попросту не знают, что делать: ремонтировать дома за свой счет, искать варианты для расселения или все же можно рассчитывать на помощь властей.

Еще несколько месяцев назад в Верховную Раду был подан законопроект о компенсациях. Но его пока так и не приняли. Плюс к документу есть много вопросов, поэтому не исключено, что его изрядно перепишут. И в каком виде закон в итоге утвердят - неясно.

То же самое с методикой оценки повреждений: она уже есть, в профильной среде документ на 200 страниц сейчас активно изучают. Когда методику утвердят и как она будет работать на практике - вопрос открытый.

Многие украинцы не могут пройти даже все этапы фиксации повреждений, жалуются, что представители специальных комиссий к ним попросту не являются. Некоторые ждут по несколько месяцев. Люди боятся, что если начнут ремонты за свой счет, денег от государства потом могут и не дождаться.

Разбирались, как продвигается процесс компенсаций за жилье и когда их будут платить.

Когда придет комиссия и нужно ли ее ждать?

В Украине продолжается война, и каждый день список уничтоженного и поврежденного жилья только увеличивается. На начало августа украинцы подали в "Дию" более 250 тысяч заявок о компенсациях за жилье. Зафиксировано около 17 млн квадратных метров, на которые прилетело. В поврежденных квартирах и домах проживали более 660 тысяч человек. По данным Киевской школы экономики, убытки от повреждения многоэтажек составляют около 42,3 млрд долларов, частных домов - 5,4 млрд.

То есть жилищный вопрос нужно решать для огромного количества людей. Многие уже переехали (в том числе к родственникам или на съемные квартиры), но есть и такие, кто живут в полуразрушенных домах.

Всех интересует вопрос, когда будут компенсации.

Например, в Харькове оставшиеся без крыши над головой горожане просят представителей власти ответить, будут ли восстанавливать их жилье. Речь идет, в частности, о девятиэтажке на улице Героев Харькова, которая попала под обстрел еще в начале весны. В двух подъездах были уничтожены квартиры. Но коммунальщики до сегодняшнего дня так и не провели комплексное обследование дома. В харьковской мэрии сообщили, что по графику (он есть на официальном сайте горсовета) комиссия должна осмотреть дом до декабря.

То есть зимой, согласно графику, будет только осмотр. Что делать людям и как пережить холода - вопрос открытый.

Жалобы на то, что "еще не пришла комиссия", до сих пор массовые. Еще в июне местные власти признали проблему, заявив, что не хватает специалистов.

После этого Кабмин упростил процедуру фиксации комиссиями, создав унифицированную форму (в каком состоянии окна, двери, фундамент и прочее). То есть процесс должен бы ускориться.

Но многие украинцы ждут проверяющих очень долго. Особенно в регионах, где много повреждённого жилья. Люди не начинают делать ремонты, опасаясь, что, если "следы повреждений" уберут, никаких компенсаций не будет.

Напомним вкратце, что это за комиссии, которых так ждут люди, и можно ли обойтись без них.

Специальные комиссии включают представителей жилищно-коммунальной сферы и местной власти. Они фиксируют повреждения жилья, по результатам чего составляют акт. Он является официальным подтверждением ущерба и основанием для запроса компенсации.

Визит специальной комиссии — только один из этапов фиксации повреждений. Можно ли без него обойтись?

"Всего этапов подачи заявки несколько. Сначала нужно вызвать ГСЧС и полицию, чтобы проверить объект на наличие взрывоопасных предметов и зафиксировать повреждения. Уже на этом этапе можно подавать заявку в "Дию". Затем нужно подать заявку на осмотр квартиры или дома специальной комиссией из представителей ЖЭКа и местной власти. Если она не приходит, можно заказать строительную экспертизу. Она платная: на квартиру обойдется примерно в 5-6 тысяч. Но там будут подробно зафиксированы все повреждения, состояние несущих конструкций. Если денег на такую экспертизу нет, можно самостоятельно составить опись повреждений, пригласив в качестве свидетелей соседей. Важный момент: максимальная фото- и видеофиксация. После этого жилье можно начинать ремонтировать за свой счет - документальных данных будет вполне достаточно для подтверждения повреждений", - говорит владелец оценочной компании "Дельта Консалтинг" Роман Рябов.

Он рассказал нам, что сам по такой же схеме подал заявку на компенсацию за свою квартиру в Харькове, в которою прилетело. Визита специальной комиссии Рябов не дожидался.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец говорит, что помимо ГСЧС, полиции и спецкомиссии стоит еще подать запрос в Минобороны, чтобы зафиксировать, что на данной территории проводились боевые действия и жилье повредилось как раз в их ходе (а не, скажем, из-за обычного пожара).

В Минрегионе пояснили алгоритм при подаче заявок:

Подать заявку в "Дие" с телефона или компьютера или в бумажной форме в ЦНАП или органы социальной защиты. Сроки подачи заявки - во время военного положение и в течение 90 дней после его окончания. Комиссия при исполнительном органе местной власти рассматривает заявление, проводит оценку повреждений и в итоге принимает решение о предоставлении компенсаций. Срок рассмотрения заявления комиссией - не больше 30 календарных дней с дня подачи (то есть, как видим, ожидание комиссий месяцами в этот алгоритм явно не вписывается).

К слову, недавно Кабмин расширил действие программы по компенсациям за жилье: теперь в "Дию" можно подавать заявки на недвижимость, которая пострадала с 19 февраля 2014 года.

Как видно, в этом алгоритме отчет специальной комиссии есть и никаких альтернатив ему не предлагается.

Как сообщил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко на своей странице в Фейсбуке, "если вы имеете возможность и решили восстановить жилье самостоятельно и не хотите ждать приезда государственной комиссии, можете заказать обследование повреждений частной компанией. Но при этом средства за проведение обследования компенсировать не будут, а составленный акт, переданный в орган местного самоуправления, будет компенсирован государством в соответствии с законом, ожидающим принятия". Отметим, что стоимость такого обследования частной компанией - от 5-6 тысяч за квартиру и 10-15 тысяч за дом. Итоговая сумма зависит от площади объекта.

Тимошенко также пишет, что для "самостоятельного обследования объекта" нужно "предоставить письменное сообщение о начале работ органам местного самоуправления или военной администрации, а после окончания обследования предоставить копию отчета".

Не хватает денег

Впрочем, в истории с компенсациями есть и другие нюансы. Особенно если речь идет о многоэтажках - а их, по данным Киевской школы экономики, на начало августа было повреждено больше 15 тысяч. Получается, что заявку на компенсацию нужно подавать не только по конкретной квартире, но и по всему дому. А это должно делать ОСМД.

Как отметил эксперт рынка ЖКХ Олег Попенко, собственники многоквартирных домов сталкиваются с серьезной проблемой: подача на компенсацию по всему дому должна быть коллективной.

"Но многих жильцов нет на месте - они уехали а границу или в другие регионы Украины. Поэтому провести общее собрание собственников попросту нереально. То есть ОСМД не может подать заявку", — говорит Попенко.

В этом случае все зависит именно от местных властей — они могут принять решение, скажем, о необходимости капитального ремонта дома или частичной компенсации за счет средств местного бюджета. И в этом случае вопрос об отчете специальной комиссии при исполнительном органе местной власти выходит на первый план. Собственно, компенсации выдают по заявкам, обработанным такими комиссиями. Так, в Чернигове с июля начала работать программа частичной компенсации жителям за поврежденные окна. Платят живыми деньгами, правда, только отдельным категориям (многодетным и малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидами и др.).

Деньги выделяют по решению комиссии. Например, 10 августа она рассмотрела 35 заявлений, из которых согласовала 27 (остальные отправили на доработку). По 27 заявлениям выплатят 350 тысяч гривен (то есть около 13 тысяч каждому заявителю).

Также по 10-40 тысяч гривен компенсации дадут жителям частного сектора - соответствующую программу в городе утвердили 9 августа. Копия акта комиссии (которая готовилась на этапе подачи заявки в "Дие") также обязательна.

В Киеве запланировано проведение капитальных ремонтов в 20 домах. При этом повреждено более 200 домов, но что будет с остальными - вопрос пока открытый.

Из госбюджета выделяют средства на восстановление. Впрочем, их не хватает. И в этом случае затягивание с визитами специальных комиссий можно расценить как намеренное притормаживание процесса.

"Местные власти говорят, что людей не хватает, узких специалистов. На самом деле главное - в организации процесса и деньгах. Но и людям тут не стоит сидеть сложа руки. Если не приходит комиссия, требуйте, пусть пишут отказ, что у них людей нет. Это уже будет аргументом провести осмотр и зафиксировать повреждения самим", - говорит Рябов.

"Например, в Киевской области жители многоквартирных домов собирают деньги как могут, чтобы за свой счет хоть как-то подремонтировать и пережить зиму", — добавил Попенко.

В "Эпицентре" рассказывают, что люди стали больше покупать стройматериалов - за прошлый месяц спрос вырос на 15%. Стоят очереди также у стекольщиков. То есть получается, люди активно ремонтируют дома за свой счет.

Когда начнут платить

Ключевой вопрос - когда люди получат компенсации.

"Пока окончательно закон о компенсациях не принят, рассуждения о том, как подавать заявки, ждать или не ждать комиссию, ремонтировать самому или подождать - всего лишь дискуссия в профильной среде. Во-первых, в законопроекте, который приняли в первом чтении, еще многое могут поменять. Во-вторых, Кабмин еще должен утвердить ряд подзаконных актов, в частности, методику оценки поврежденного имущества. На сегодня документ на 200 страниц уже разработан, но когда и в каком виде его примут, непонятно", — говорит Рябов.

Что касается законопроекта о компенсациях за поврежденное имущество №7198 то Рада поддержала его в первом чтении еще в апреле. Но в целом он так и не принят. Один из авторов проекта, нардеп Елена Шуляк заявляла, что документ до сих пор дорабатывают. А включить в повестку дня якобы должны до 10 сентября.

Напомним, в проекте прописаны варианты по компенсациям за жилье: деньги на специальный счет, финансирование строительства нового жилья, финансирование работ на разрушенных объектах.

Отметим, что к законопроекту подали более 700 поправок.

Депутаты спорят, в частности, об ограничении площади жилья, на которую будут давать компенсации. В первом варианте это 150 квадратов и для квартир, и для частных домов. Но в частном секторе площадь предлагают увеличить до 250 квадратов.

Также в одной из поправок предлагается вообще не учитывать площадь.

Есть также правки по поводу гражданства получателей компенсаций: хотят включить в этот список не только украинцев, но и иностранцев.

Идут споры и об использовании средств. Они будут целевыми, и после сооружения нового жилья введут запрет на его продажу. Пока идет речь о запрете отчуждения на три года. Но есть предложение увеличить этот срок до 5 лет.

Будет очередность получателей компенсаций, но ее уже после принятия закона должен разработать Кабмин. Правительство должно также разработать механизм компенсаций и уточнить поводы для отказа в них.

Важный документ, который ждут от Кабмина, — методика оценки ущерба.

"Недавно сама методика появилась на 200 страницах, она сейчас на общественном обсуждении, но пока не принята. При этом без нее какие бы комиссии не выезжали на обследование объекта, единственное, что они могут, - зафиксировать повреждения. Оценка, которая работала в мирное время, для военных повреждений не подходит. Поэтому ждем новую. Пока профильное сообщество еще не изучило все нюансы предложенной методики, она очень громоздкая и сложная. Единственное, что могут сказать, — будут попытки занижения ущерба. Но документ еще будет дорабатываться. Надеюсь, он станет более кратким и простым", — говорит Рябов.