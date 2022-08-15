В Харькове после сегодняшнего обстрела Салтовского района погибла 75-летняя женщина, которая находилась в тяжелом состоянии с множественными травмами и осколочными ранениями.

Об этом сообщили в харьковской прокуратуре.

Погибшая во время обстрела находилась на улице около дома.

Еще шесть человек получили ранения, некоторые в это время стояли на остановке общественного транспорта.

Обстрел произошел в 10:30 утра, предварительно, из РСЗО "Град". Снаряды попали во двор и крышу многоэтажки. Повреждены квартиры, детская площадка, автомобили, гаражный бокс, начался пожар в помещении бывшего универмага.

Также напомним, что ночью по Харькову и области было выпущено 10 ракет из Белгорода. Несколько ракет попали в Мерефе, еще одна в Чугуеве, а остальные до целей не добрались.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

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