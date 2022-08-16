Ночью 16 августа в 02:15 были обстреляны сразу несколько районов Харькова.

Предварительно это Шевченковский и Киевский (фактически самый центр города), Салтовский, Индустриальный и Холодногорский районы.

"Это пять из девяти районов Харькова. Такого радиуса удара ракетами по городу не было давно", - сообщил мэр Игорь Терехов.

О пострадавших информации на данный момент нет. Известно, что имеют место разрушения инфраструктурных и других объектов, а также дорог.

Видео прилетов публикуют местные телеграм-каналы.

Война в Украине продолжается уже 174-й день. "Страна" следит за происходящим 16 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 173-го дня войны. В Донецкой области войска РФ с трех сторон пытаются наступать под Угледаром. Интенсивные боевые действия идут в районе Авдеевки и Песок. Под сильными обстрелами находится Донецк. Россияне пытаются продвигаться к Бахмуту.

Вчера Верховная Рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней до 21 ноября.

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