В Харьковской области идет эвакуация из Лозовой и Барвенково, которые находятся на юге региона и которые может попытаться захватить российская армия.

Об этом сообщил губернатор Олег Синегубов в эфире телемарафона.

При этом, по словам главы ОВА, проведение обязательной эвакуации из Харьковской области пока не планируется.

"Касаемо Харькова и населенных пунктов в области, кроме двух названых мной, они под таким риском не находятся, но мы оперативно чувствуем ситуацию и будем реагировать в соответствии с вызовами, которые будут возникать", – заверил Синегубов.

Также он сказал, что с неподконтрольных территорий Харьковской области сегодня выехали 784 человека, из которых 261 ребенок.

Между тем в ночь на 15 августа по Харьковской области и городу из Белгорода выпустили 10 ракет.

Война в Украине продолжается уже 173-й день. "Страна" следит за происходящим 15 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 172-го дня войны. Активизировались бои в Харьковской области. В Донецкой области Россия пытается наступать под Северском, в районе Бахмута. Судя по видео последствий обстрелов, Авдеевка становится все более похожей на Мариуполь. Вчера продолжились обстрелы в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

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